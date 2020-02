Inizia il secondo quadrimestre dell’anno accademico 2019-2020 al Teatro del Banchéro di Taggia, la scuola di teatro e laboratorio culturale che propone corsi per bambini, ragazzi e adulti, anche a Bordighera sotto la Direzione artistica di Marcello Prayer.

Tutti i gruppi sono ovviamente formati e stanno lavorando alacremente alla produzione dei saggi di fine anno, con incontri settimanali e in alcuni casi bisettimanali.

Nel prossimo weekend doppio appuntamento con l’alta formazione: mentre da un lato si riunisce (è il quarto dei 6 incontri previsti) il laboratorio di scrittura curato da Gianni Cascone che lavora alla costruzione di un romanzo collettivo, dall’altro è attesissimo lo stage con Luigi Orfeo, attore, regista di teatro e di lirica, che proporrà un lavoro sul tema “la vita”. Il laboratorio verrà replicato il weekend successivo, considerato l’altissimo numero di adesioni.

Più info www.teatrodelbanchero.it

Il Teatro del Banchéro deve il proprio nome a un testo in versi, “Luigi Banchéro”, scritto da Carlo Cagnacci nella prima metà dell’ottocento e profondamente legato alle radici culturali di Taggia (Imperia). La trasposizione teatrale fu portata in scena, per la prima volta all’inizio del ‘900, con la regia di un giovane nato a Taggia, Carmine Gallone, che diventerà poi uno dei padri della cinematografia mondiale.

Associazione Culturale che dal 1996 si occupa su livelli diversi della diffusione della cultura teatrale, il Teatro del Banchéro ha una Scuola di Teatro che è un laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale. Produce spettacoli sia per la Compagnia, sia per Marcello Prayer (direttore artistico) distribuendoli su tutto il territorio nazionale.

La Scuola “Propedeutica” di Teatro è il luogo di incontro offerto alle persone che vogliono avvicinarsi al teatro, conoscerne i segreti, comprenderne i meccanismi. La Scuola di Teatro “Officina”, luogo per le persone che vogliono fare un viaggio verso se stessi, che vogliono giocare su un palco, è il laboratorio di ricerca e sperimentazione del Teatro del Banchéro. Sono attivi corsi e laboratori permanenti per bambini, ragazzi, adulti, con la partecipazione di artisti e professionisti del mondo del teatro nazionale e internazionale.

Oltre alle attività strettamente teatrali, svolge un’intensa opera di promozione culturale sul territorio, organizzando incontri letterari, conferenze, attività di ricerca e documentazione. Il Banchéro ha sede nell’antico palazzo Soleri, in pieno centro storico di Taggia.

Da alcuni anni il Teatro del Banchéro ha dato vita anche a un importante laboratorio di scrittura che ha prodotto drammaturgie per teatro, raccolte di racconti e romanzi collettivi.