Si sono tenute le Elezioni dei cinque Consiglieri della Corona di nomina popolare. Le votazioni hanno determinato l’elezione dei seguenti cinque candidati: – Serra Maria Carmela: 30 voti (24,59%) – Murduano Franco: 25 voti (20,49%) – Verrando Francesco: 21 voti (17,21%) – De Paola Patrizia: 20 voti (16,39%) – Camarda Sabina: 13 voti (10,66%) Non è stato eletto il seguente candidato: – Corradi Fabio: 13 voti (10,66%) Alle urne si sono recati 124 Seborghini, con un’affluenza del 51,24%; 1 scheda bianca, 1 nulla. I cinque Consiglieri della Corona eletti vanno così ad affiancarsi ai quattro già scelti dalla Principessa ed eletti contestualmente a quest’ultima. Le deleghe ai Consiglieri della Corona saranno attribuite dalla Principessa nel corso della prossima riunione del Consiglio. I Consiglieri della Corona presteranno il Giuramento di Fedeltà al Principato domenica 3 maggio, contestualmente alla Cerimonia di Investitura di S.A.S. la Principessa Nina.

