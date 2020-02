Per prenotazioni tel 0184 595266.

Per finire una bella visita alle splendide sale della casa da gioco.

Per una serata da sogno con il giusto sottofondo musicale è stato appositamente preparato il menù dedicato a Cupido del costo di € 80 a persona, vini inclusi. Le pietanze particolarmente afrodisiache esprimono l’originalità della cucina d’autore firmata Elior.

Una cena romantica per festeggiare San Valentino al Casinò di Sanremo in un ambiente particolarmente glamour con musica soffusa e il piacere di condividere momenti esclusivi, venerdì 14 febbraio ore 20.00.