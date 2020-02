Sull’Aurelia Bis, nel tratto di tunnel a doppio senso di marcia, in direzione Sanremo, dopo l’uscita dello svincolo di San Martino, Luigi Roattino, 81enne sanremese, ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra con violenza. In un primo tempo le condizioni dell’uomo, che ha riportato la frattura del bacino, erano apparse gravi, ma ieri sono migliorate, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

