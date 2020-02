Antonín Leopold Dvořák: Danze Slave op.46 n.1 n.6 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Ouverture op. 45 Pëtr Il’ič Čajkovskij: Dal balletto “La Bella Addormentata” op.66 Valzer Bedřich Smetana: Rondò in do maggiore Charles Camille Saint-Saëns: Danza Macabra op. 40 Antonín Leopold Dvořák: Danze Slave op.47 n.7 op.72 n.10 Moritz Moszkowski: Danza Spagnola op.12 n.1 Gustav Holst: Diana Grand Valse de Concert Charles Gounod: Dall’opera Faust Valzer

35° INVERNO MUSICALE DI BORDIGHERA Domenica 16 febbraio, Palazzo del Parco, ore 16.30 Concerto per due pianoforti a otto mani del “Quartetto Respighi” Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria, pianoforte Programma