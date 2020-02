In provincia di Imperia nel 2018 la Polizia Postale ha registrato tre casi di cyberbullismo e sei di adescamento di minori. Nel 2019 un solo caso di cyberbullismo per fatti avvenuti a scuola e cinque di adescamento di minori, di cui due autori sono stati individuati e denunciati. Le vittime erano tutti giovani di Imperia. In totale si sono registrati 15 casi in due anni, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

