Classifica capocannoniere ASD Imperia:



Prima Squadra: 13 Capra, 5 Donaggio 4 Sassari, 5 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 2 Martelli, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza – Prov.: 11 Poletti, 10 Aicardi, 8 Nastasi, 7 Pellegrino, 7 La Porta, 5 Zeka, 4 Correale, 4 Zanchi, 4 Suarez, 3 Manitto, 3 Lo Sicco, 2 Sasso, 1 Macaluso, 1 Negro, 1 De Matteis, 1 Giglio, 1 Pastorino

Under 17: 8 Tallone, 7 Cosentino, 5 Lanteri, 4 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso

Under 16: 8 Ardissone, 6 Fatnassi, 3 Comiotto, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Ascheri, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice, 1 Gerbore, 1 Parascosso

Under 15: 18 Ardissone, 7 Giudice, 6 Dedja, 5 Zambruno, 2 Di Fabio, 1 Borri, 1 Casella, 1 Matani, 1 Parelli, 1 Arigo, 2 Taliercio, 1 Carol, 1 Nastasi, 1 Ascheri, 1 Guastamacchia, 1 Dedej

Under 14 A-B: 17 Nichele, 10 Sabir, 9 Dedja 5 Multari , 4 Trucchi, 5 Bottino, 4 Macaluso, 3 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 2 Caprera, 1 Dellamonica

Stravolta la classifica capocannoniere della società ASD Imperia. Al primo posto balza Ardissone (U15) con 18 reti, in seconda posizione Nichele (U14) che segue con 17 reti mentre al terzo posto mantiene la propria posizione Edoardo Capra (PS) con 13 reti.

Risultati settore giovanile:

Juniores Eccellenza

Varazze 4 Imperia 5

Marcatori ASD Imperia: 4 Nastasi, Poletti

Juniores 2° liv. prov.

Imperia 0 Dianese&Golfo 6

Under 17

Imperia 4 Ospedaletti 2

Marcatori ASD Imperia: 2 Tallone, Cosentino, Laze

Under 16

Finale 3 Imperia 5

Marcatori ASD Imperia: 3 Fatnassi, Parascosso, Ardissone

Under 15

Baia Alassio 0 Imperia 8

Marcatori ASD Imperia, 2 Ardissone, 2 Dedja, Taliercio, Ascheri, Guastamacchia, Dedej

Under 14

Imperia B 0 Imperia A 2

Marcatori: Caprera, Bottino

Esordienti 2007

Ventimiglia 3 Imperia 1

(1-0, 1-0, 00)

Esordienti 2008

Imperia 1 Ventimiglia 1

Marcatori ASD Imperia: Giovannini

Esordienti 2009

Imperia 0 Sanremese 3

Pulcini 2009

Don Bosco Valle Int. 0 Imperia 3

Pulcini 2010

Imperia 3 Oneglia Calcio 1

Quarto tempo 4-2