È stato espulso “per motivi di sicurezza nazionale” Bledar Breshta, l’imam a Genova indagato (e poi archiviato insieme ad altri due predicatori) dalla procura di Genova per associazione con finalità di terrorismo nel 2017.

Per la Digos, Breshta insieme a Mohamed Othman e Mohamed Naji avrebbe raccolto soldi da inviare ai filo jihadisti, realizzato un centro di preghiera a Sampierdarena super-blindato e ospitato il siriano Mahmoud Jrad, arrestato mentre stava per immolarsi per lo stato islamico.

Correlati