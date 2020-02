Andrea Adotti (nella foto), 50enne gestore del bar “Sidecar” a San Bartolomeo al Mare, è morto domenica a Diano Marina sull’Aurelia nello schianto tra la propria moto ed un’auto condotta da A.G., 70enne ex marittimo di Diano Marina. Stando ai rilievo il conducente dell’auto sarebbe uscito da via Cà Rossa per immettersi sull’Aurelia e la Triumph Daytona di Adotti non ha potuto evitare lo scontro. L’automobilista è indagato per omicidio stradale semplice, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

