Questa sera in consiglio comunale si è assistito ad uno scontro verbale tra il sindaco Scullino e il consigliere di minoranza Ioculano oggetto della contesa la pratica alloggi popolari a Seglia un argomento che sta tenendo banco nella nostra città e che ha visto anche la partecipazione di numerosi abitanti del quartiere interessato in aula. In sostanza nessuno vuole questi alloggi in quell’area perché inadatta diversi motivi. Ma anche se il fine è lo stesso si trova nella nostra città il modo per questionare su come e perché si è arrivati ad una determinata situazione, cosa che sarebbe anche normale nell’ottica di dare un informazione più completa ai cittadini presenti e che seguono la seduta in streaming, ma poi si cade nella polemica politica bella e buona fatta di accuse e controaccuse i toni si alzano si arriva alla sospensione della seduta per cercare una soluzione comune al rientro in aula la bagarre continua sul tavolo restano le due mozioni presentate da maggioranza e minoranza che avrebbero dovuto essere riunite almeno secondo le intenzioni generali votazione ognuno resta arroccato sulle proprie posizioni politiche.

Conclusione : Le case nella zona di Seglia non le vuole nessuno da domani il sindaco e l’attuale amministrazione si metteranno al lavoro per trovare una soluzione

Senso della discussione : Bagarre politica con vista prossime regionali e scambio di accuse reciproche.

Intervento fuori dal coro quello del Consigliere Giovanni Ballestra lo trovate

Qui sotto nel link al Video integrale della seduta del consiglio di questa sera (la discussione sulla pratica alloggi popolari Seglia inizia dopo circa 30 minuti di video )

Contenuto non disponibile

