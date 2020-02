Nuovi orizzonti per I Colori della Gioia che ha presentato, a Casa Sanremo, la cantante Carola Lorenzo. Una delle ultime entrate nell’associazione sanremese presieduta da Gioia Lolli che, come maggiore obiettivo, ha la disinteressata promozione di artisti di ogni genere.

Carola Lorenzo, 25 anni, di Savigliano, si è esibita a Casa Sanremo dopo aver vinto un contest al Museo della Canzone di Vallecrosia, quello creato da Erio Tripodi. “Canto – racconta – da quando avevo quattro anni. Ho iniziato con lo Zecchino d’Oro, all’Antoniano di Bologna. C’erano Cino Tortorella ed Ether Parisi”. In seguito ha vinto diversi concorsi e studiato canto e recitazione all’Accademia di Torino. “Solo ora – confida – mi sono decisa di provare a ottenere qualcosa di più grazie alla musica e al canto”. A Casa Sanremo Carola ha interpretato la canzone “Nel sole con te” di Guido Gambin.Molto contenta della nuova “scoperta” Gioia Lolli, presidente de I Colori della Gioia. “Eravamo – rivela – al ristorante da Erio e Carola mi ha dedicato delle canzoni per il mio compleanno. L’ho apprezzata moltissimo. Ed ora è con noi. Sono strafelice. Abbiamo una nuova cantante, giovane, una grande voce e perdipiù gradita da Reddy Bobbio”.A proposito, Reddy Bobbio, musicista che ha scritto per tutti i diversi grandi cantanti italiani e conta oltre mille composizioni registrate alla Siae, ha fatto i complimenti a Carola riconoscendole notevoli doti canore.

Nella foto: Reddy Bobbio, Gioia Lolli e Carola Lorenzo

