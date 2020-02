Il rischio di fallimento di Rivieracqua è stato scongiurato dalla nuova proposta di pagamento del debito verso l’Amat di Imperia che l’ha accettata. Viene così disinnescata l’udienza sulla richiesta di fallimento avanzata da Amat per il 26 febbraio, Rivieracqua deve 2.5 milioni di euro ad Amat, mentre deve circa 15 milioni di euro ad imprese appaltatrici e fornitrici che saranno pagati nella misura del 60%, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

