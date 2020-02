La Rari Nantes Imperia vince il derby ligure in trasferta. Alla Piscina Sciorba di Genova, le giallorosse battono il Locatelli per 11-9 dopo una partita vibrante. Con la vittoria nell’anticipo del sabato sera, la squadra di Merci Stieber sale così a quota 6 punti in classifica.

Le giallorosse trovano il primo successo lontano dalle mura amiche nonostante una prova più di grinta che di qualità. Dove la difesa ha sofferto i tanti fischi arbitrali con ben cinque i rigori assegnati alle avversarie.

La Rari comunque ha messo le basi per la vittoria fin dalle battute iniziali con le reti di Amoretti ed Accordino. A cavallo tra i due tempi, le padrone di casa riacciuffavano il punteggio ma Sattin rilanciava l’allungo. L’inerzia della gara cambiava nuovamente a favore della Locatelli che, in tre minuti, prima pareggiava poi trovava il momentaneo vantaggio. Capitan Sowe, tra l’altro, metteva una pezza parando un penalty sul 3-3. Ma Comba ristabiliva la parità prima dell’inversione di vasca.

Nella ripresa, le giallorosse tornavano a comandare il gioco allungando il punteggio con Rosta, Accordino e Comba. Nonostante i tentativi di rientro delle genovesi, la Rari teneva le distanze (5-8 a firma di Mirabella) e, nel computo finale, sarà proprio lo strappo assestato nel terzo periodo a decidere l’esito del match.

Negli ultimi otto minuti la squadra di casa prova l’assalto, forte anche delle espulsioni di Anna Amoretti ed Elisabetta Sattin che disorientano la difesa giallorossa. Davanti ci pensa Lise Accordino a guidare la fase offensiva con due reti (alla fine sarà poker personale) e mantenere il divario. Locatelli giunge poi al -1 per un finale teso. Negli ultimi istanti ci pensa così Sara Amoretti a suggellare la vittoria per 9-11.

LOCATELLI – R.N.IMPERIA 9-11

(1-2; 3-2; 2-4; 3-3)

LOCATELLI – Avenoso, Bianco, Donato 2, Bissocoli, Ravenna 1, Grasso 2, Rossi 4, Nucifora, Drago, Medicina, Ciccione, Polidori, Banchi. All.: Carbone

IMPERIA – Sowe cap., Amoretti M., Martini, Amoretti S. 2, Amoretti A., Mirabella 1, Rosta 1, Comba 2, Ferraris, Accordino 4, Cappello, Sattin 1, Giai. All.: Stieber

Note: uscite per limite di falli Amoretti A. (I) nel terzo tempo, Sattin (I), Nucifora (L), Ravenna (L) nel quarto. Sup.Num.: Locatelli 0/8 + 5 rigori (4 realizzati e uno parato); Imperia 5/12 + un rigore realizzato