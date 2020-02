Per l’occasione, gli Ospedali di ASL1 amplieranno l’accesso ai reparti per le visite di parenti ed amici con orario continuativo dalle ore 11 alle ore 19 (ad esclusione dei reparti di Rianimazione, Ostetricia e Cardiologia/Utic che invece manterranno i consueti orari), ai degenti, inoltre, verrà servito un menù speciale di festa.

Martedì 11 febbraio ricorre la XXVIII Giornata mondiale del Malato, istituita da San Giovanni Paolo II. Un giorno speciale da vivere insieme, con la consapevolezza che anche un momento doloroso come quello della malattia può avere significato se viene condiviso con gli altri.

Gli Ospedali di Asl 1 amplieranno l’accesso ai reparti per le visite di parenti ed amici con orario continuativo dalle ore 11 alle ore 19