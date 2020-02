Comune di Sanremo e Rai dovranno trattare le condizioni della convenzione triennale per il Festival dal 2021 al 2023. Amadeus ha ottenuto l’invito a condurre ancora Sanremo, mentre l’amministrazione intende ottenere più soldi rispetto a tre anni fa, dato che la Rai anche quest’anno ha aumentato i ricavi relativi al Festival. L’obiettivo del sindaco Biancheri è ottenere di più rispetto all’ultimo accordo: 5 milioni di euro per il Festival, due posti per Area Sanremo tra le Nuove Proposte, la produzione di 4-5 trasmissioni da Sanremo, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati