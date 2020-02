Le nuove misure precauzionali di aggiornamento, con le indicazioni per il settore scolastico (circolare Ministero Salute n°4.001, 8 febbraio 2020) rivolte agli studenti di ritorno dalle aree della Cina interessate dall’epidemia, sono state trasmesse a tutte le Aziende sanitarie e ai rispettivi Dipartimenti di prevenzione.

Le procedure che riguardano i punti di accesso (aeroporto, porto, ambulatori medici di medicina generale e pediatra libera scelta ecc.) e i percorsi emergenza-urgenza, sono pienamente operativi, in collaborazione tra i diversi settori del Sistema sanitario regionale e l’USMAF (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), come previsto dalle circolari ministeriali.

Operativi i controlli per i punti di accesso, recepite e trasmesse alle Asl le nuove misure per il settore scolastico