Disputata nella serata dello scorso Venerdì 7 Febbraio presso il Palasport di Bordighera la Finalissima della Coppa Regione Liguria di Calcio a 5 AMF organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala tra Parafarmacia Valle Pro Seborga e Don Bosco Vallecrosia.

Due modi antitetici di interpretare il Calcio a 5 AMF: da una parte l’esaltazione del collettivo e la sfrontatezza dei giovani della Parafarmacia Valle Pro Seborga, dall’altra la sublimazione dei singoli e l’affidamento sull’esperienza del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Ne esce una finalissima di Coppa Regionale Liguria 2019/2020 bloccata per i primi 35’, schizofrenica negli ultimi 5’, con i ragazzi del Principato che vanno al riposo avanti di due con Orengo e Bianco, sembrano chiudere la pratica in avvio di ripresa ancora con Orengo ma subiscono il ritorno di un indomito Bosio a poco più di trecento secondi dal termine. Una doppietta, quella dell’ex professionista dell’undici (cinque stagioni in Serie C con Legnano e Sanremese condite da oltre cento presenze), vanificata però da un subitaneo disimpegno difensivo troppo elaborato e velleitario che consente a Bianco di recuperare palla in zona rossa e di riallungare. Di dilagare, addirittura, pochi istanti dopo, riportando a tre le lunghezze di distacco prima del botta e risposta finale che fissa il risultato sul 6-4 definitivo.

Straordinaria la cornice del PalaBiancheri di Bordighera, impreziosita oltre che dalla presenza delle due tifoserie, anche dalla partecipazione delle autorità e della scuola di Ginnastica Artistica Sunny Gym di Ventimiglia, che ha deliziato gli spettatori nel prepartita e durante il break con l’esibizione delle proprie giovani atlete.

In coda alle premiazioni, è stato consegnato anche il Pallone d’Oro 2019 ad Alessandro Luise, trascinatore del Tigullio Chiavari vincitore della Coppa Regione Liguria la scorsa stagione e giocatore più votato (66% delle preferenze) sul portale FIFS.

Presenti alla premiazione l’Assessore allo Sport del Comune di Bordighera Dott. Stefano Gnutti l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bordighera Dott. Marco Laganà , il Fiduciario CONI di Bordighera Sergio Balocco e il Delegato Regionale Ligure di OPES Italia Stefano Radice.

La FIFS Ringrazia il Comitato Regionale Ligure e il Delegato Federico Lai per l’organizzazione e gli arbitri Federico Diego e Ugo Giglio