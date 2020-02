Diodato con la canzone “Fai rumore” ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Secondo posto per Francesco Gabbani, terzo per i Pinguini Tattici Nucleari. A Diodato sono andati anche i premi delle Sale Stampa Ariston Roof e Lucio Dalla. Polemiche vibranti per un annuncio di Sky Tg24 del nome del vincitore rispetto alla trasmissione televisiva di Rai Uno.