Diodato, Gabbani e I Pinguini Tattici Nucleari sono i tre finalisti dell’edizione 2020 del Festival. La terna finale è composta solo da uomini Per la sesta edizione di fila, dunque, non sarà una donna a vincere il Festival di Sanremo. L’ultima a vincere è stata Arisa nel 2014.

