Lunedì 10 febbraio a Sanremo il Partito Democratico organizza un’iniziativa sul tema delle pubbliche assistenze. L’incontro, aperto al pubblico, avrà luogo a Sanremo alle ore 18 presso i locali della Federazione Operaia di Via Corradi.

