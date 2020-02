Rinviato a data da definirsi l’appuntamento odierno con Benedetta Cibrario. La finalista del Premio Strega, che avrebbe dovuto presentare quest’oggi a Imperia il romanzo “Il rumore del mondo”, non potrà raggiungere il capoluogo del Ponente ligure a causa della tempesta Ciara che si è abbattuta in queste ore su Londra, portando alla cancellazione dei voli. L’Amministrazione e gli organizzatori della rassegna “La Riviera dei Libri” stanno già lavorando per calendarizzare una nuova data con la scrittrice a Imperia.

