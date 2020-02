Gol decisivo di testa in pieno recupero per l’ex portiere di Palermo e Chievo Stefano Sorrentino con la maglia numero 11 del Cervo, squadra di Seconda Categoria. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, ha trascinato il Cervo al successo casalingo (2-1) contro il Riva Ligure. “Sono felice, c’è un bel clima e l’importante era vincere” ha detto a gara Sorrentino, ammonito a inizio match per simulazione. La squadra è allenata dal papà Roberto, ex portiere di Bologna e Catania.

