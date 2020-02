Una bellissima azione di Mattia Ambesi, che segna un gol da 50 metri, porta alla vittoria la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che oggi pomeriggio ha affrontato Area Calcio Andora.

La partita, valida per la sedicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena allo Zaccari in terra a Camporosso, si è conclusa a favore dei biancorossi che riescono a mettere ko gli avversari per 2-1. «Il primo tempo è andato malissimo, abbiamo fatto fatica a livello di gioco. Troppo lenti nel trovare le nostre idee di gioco e così siamo andati in difficoltà – commenta mister Manuele Fiore – Nel secondo tempo è stata un’altra squadra, più aggressiva, spensierata, con un altro atteggiamento e così siamo riusciti a passare in vantaggio con una bella azione tra Caccamo e Cane, con quest’ultimo andato al cross con una deviazione. Non siamo riusciti a chiuderla con Saba, a tu per tu con il portiere, e l’azione dopo con un’ingenuità abbiamo preso goal. E poi quello che non ti aspetti, batti da centrocampo e Ambesi ha la brillante idea di calciare e fare un goal da 50 metri. Nel finale annullato un goal per fuorigioco a Marafioti regolarissimo».

«Ci teniamo stretti questi 3 punti fondamentali per la classifica con la consapevolezza che non possiamo concedere spesso un tempo agli avversari – dice – Comunque sonos tati bravi i ragazzi nella ripresa a cambiare volto della partita e a fare quello che sono in grado di fare».

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Area Calcio Andora 2-1

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Palladino Alessandro, Verardo Loris, Arena Luigi, Andrenacci Giacomo, Trevisan Igor, Calvini Giacomo, Ambesi Mattia, Cane Mauro, Caccamo Filippo, Marafioti Manuel, Boussaha Sami. A disposizione Dalmasso Marco, Santamaria Emanuele, Todaro Fabio, Marcucci Matteo, Saba Matteo, Russo Gianluca, Cento Riccardo Giuseppe, Tabacchiera Vito. Allenatore: Fiore Manuele.

Area Calcio Andora: Trombetta Andrea, Bogliolo Federico, Michero Davide, Tamborino Matteo, Alberti Daniele, Paterno Vincenzo, Mangone Andrea, Bianco Antonio, Mela Giovanni, Serrami Simone. A disposizione Crisona’ Gabriele, Garassino Gianvito, Ferrari Mattia, Aramini Samuele, Aramini Riccardo, Battuello Giorgio, Spinelli Giulio, Bonavia Pierluigi.