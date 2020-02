Il primo tempo di Bra-Sanremese, partita della sesta giornata di ritorno del girone A di serie D si è chiuso sull’1-1. I matuziani sono andati in vantaggio al 44′ con una rete di De Iulis sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 2′ di recupero i cuneesi hanno pareggiato i conti con Spera sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al momento la Sanremese è sesta in classifica a 11 punti dalla capolista Lucchese ed a 4 punti dalla zona play-off.

