All’insegna dell’equilibrio il 2° turno del 14° Team Championship, il campionato invernale di bowling a squadre, disputato l’altra sera sulle piste di Diano Castello.

Nonostante ciò, due squadre hanno preso decisamente il largo. Si tratta di Astrahotel, nuova leader della generale, e del Team Stark. Resta in coda, nonostante una buona prestazione, la formazione targata Supervips. In ripresa la compagine targata Fantapizza, una delle favorite della vigilia.

A livello individuale il migliore della serata è stato Davide Gabrielli, con una partita da 207 birilli, che lo ha anche lanciato in vetta alla speciale graduatoria. Il suo Team Stark ha fatto registrare per la seconda volta la miglior media. Lunedì 10 andranno in scena le sfide del terzo turno.

Risultati 2° turno: Stark-Amici del Castello 17-16, Fantapizza-SM Friends 17-13, Astrahotel-Supervips 25-10.

Classifica generale: Astrahotel 51; Stark 49; Astrahotel 26; SM Friends 29; Amici del Castello 28; Fantapizza 13, Supervips 15.

Classifica individuale: Davide Gabrielli (Stark) 8; Marco Damonte (Astra) 6; Laura Acierno (Stark) 5; Piera Basso (SM) 4; Domenica Mazzilli (Stark), Albert Capato (Astra), Pasquale Albicini (Supervips) e Pietro Garibbo (Amici Castello) 3.

Prossimo turno (lunedì 10/3): Stark-SM Friends, Astrahotel-Amici del Castello, Fantapizza-Supervips.

