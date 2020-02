Andrea Adotti aveva gestito un locale a Bordighera Alta il Sidecar si era trasferito a Diano Marina da poco tempo e gestiva un locale a San Bartolomeo al Mare. L’incidente ha vista coinvolta un autovettura condotta da un settantenne ora indagato per omicidio stradale.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta