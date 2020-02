Colpo di scena quasi al termine della quarta serata di Festival di Sanremo 2020 con l’eliminazione dalla categoria Campioni della coppia composta da Bugo e Morgan. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”. Morgan ha modificato il testo della canzone “Sincero” provocando l’uscita dal palco ci Bugo. “Bugo e Morgan non rientrano. Si tratta di defezione, quindi da regolamento sono squalificati dal festival di Sanremo” ha poi annunciato Amadeus.

