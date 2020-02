Marco Anastasio, 22enne rapper napoletano, è il 7° vincitore di “X Factor” che partecipa al Festival Sanremo. Nel 2010 il primo fu Marco Mengoni. All’Ariston è in gara con la canzone “Rosso di rabbia”. “La canzone è un capitolo di una storia – spiega Anastasio – comprende altri tre brani e racconta l’evoluzione di un personaggio, il “sabotatore”, Il tema è la rabbia sprecata, infantile ed esibita”. Ieri, venerdì 7 febbraio, è uscito il suo nuovo album intitolato “Atto zero”. Il suo tour partirà, invece, il 12 marzo.

“Il mio brano parla della rabbia che viene spettacolarizzata. Dalla mia rabbia l’unica cosa buona che ho ricavato sono le mie canzoni. Per il resto penso che sia un sentimento negativo Sfatiamo il mito che i discografici ti obblighino ad andare a Sanremo. La scelta è dei cantanti. Se sono qui è perché volevo esserci. Questa edizione del Festival è stato un successo. La direzione artistica mi è piaciuta, è un bel Festival. Io trovo pesante la “musica leggera” ed ho scelto di duettare con la Pfm perché è un gruppo che ama giocare con la musica e non ho per niente invecchiato, così come il brano di Renato Zero che ho eseguito giovedì sera” afferma Anastasio.

