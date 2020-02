Sono stati 9 milioni e 503 mila, pari al 53.3%, gli spettatori della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Nel 2019 la quarta serata del festival era stata vista da 9 milioni 552mila spettatori pari al 46.1% di share. Il 53.3% è la miglior media per la quarta serata dal 1999 (condotta da Fabio Fazio, con Laetitia Casta e Renato Dulbecco) raggiunse il 54.06%. Ieri la prima parte della quarta serata ha raccolto 12 milioni 674mila telespettatori con il 52.3% di share; la seconda da 5 milioni 795mila con il 56%.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta