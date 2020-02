Lunedì 10 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Prelà saranno celebrati i funerali di Sebastian Camagni, 17enne di Molini di Prelà, morto in un incidente stradale mercoledì notte a Pontedassio. Oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo, incarico affidato dal pm Antonella Politi che indaga per omicidio stradale. M.V., 19 anni, è indagato sia per omicidio stradale, sia per guida in stato di ubriachezza, essendo risultato positivo all’alcoltest, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

