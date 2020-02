Tre professionisti del furto hanno messo a segno un colpo nel grande magazzino “One Fashion”, gestito da imprenditori cinesi, sulla statale 28 tra Imperia e Pontedassio. I ladri, passati attraverso un lucernario, hanno rubato capi di abbigliamento e aperto la cassaforte (che avrebbe custodito circa 20 mila euro). I Carabinieri stanno ora esaminando le immagini delle telecamere per provare a identificare i ladri, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

I Carabinieri stanno ora esaminando le immagini delle telecamere per provare a identificare i ladri