Erano fidanzati e rientravano da una festa di compleanno i due giovani morti nella notte in un incidente ad Albiano Magra, frazione di Aulla. Le vittime sono Andrea Rapallini, 21enne di Podenzana (Massa Carrara) che era alla guida dell’auto e Giorgia Gallo, 20 anni, residente a La Spezia, sedutagli accanto. Gravissime le condizioni di un 19enne di Bolano, trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa.

