Allenamento mattutino al Comunale per la Sanremese in vista della trasferta di Bra. L’incontro, valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 9 febbraio 2020, allo stadio Attilio Bravi, con inizio alle 15.00.

La squadra, dopo essersi trattenuta in sala video, si è spostata sul terreno di gioco per la rifinitura. Dopo alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, i biancoazzurri si sono soffermati sulla tattica, sugli schemi e sui calci piazzati.

Al termine della seduta, è stato diramato l’elenco dei convocati: indisponibile Likaxhiu che contro il Bra sconterà la quarta e ultima giornata di squalifica.

PORTIERI: Caruso (’99), Signorini (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace (’00), Ponzio (’01), Pici (’01).

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Demontis, Fenati, Maroni (’00), Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, De Iulis, Lo Bosco, Calderone (’01).