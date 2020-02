Mauro Da Fiume, 55enne sanremese, da anni residente nella zona costiera di Barcellona. è stato arrestato sulla base di un mandato di cattura europeo. L’accusa contestata, nell’ambito di un blitz antidroga, è associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Da Fiume è coinvolto come acquirente di una partita di alcuni quintali di cocaina provenienti dalla Colombia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

