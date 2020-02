“Sanremo non è quello che ci fanno vedere (…) C’è un lavoro che viene umiliato tutti gli anni, vestito in abito elegante dagli orchestrali di Sanremo. Li fanno sorridere a favore di telecamera, li fanno sembrare radiosi, qualcuno li invidia di suonare così attaccati al palco che sfavilla, i grandi artisti uno dopo l’altro in mano loro. Quante stonature, invece. Quante stecche, l’Italia”.

Così ha scritto l’ottima Stefania Zolotti di “Informazione Senza Filtro” lo scorso 4 febbraio, quando tutta Italia (e non solo) era in trepidante attesa che si desse il via alla kermesse canora più seguita di sempre da 70 anni a questa parte. L’inchiesta della giornalista ha di fatto tolto il velo (se mai ce ne fosse stato bisogno) a una realtà indecorosa: dietro lo sfavillio del Festival, c’è la professionalità umiliata di chi ha studiato decenni ed è oggi un’indiscussa eccellenza del panorama musicale nazionale e internazionale. Loro, gli umiliati, sono gli orchestrali”.

Così, la capogruppo regionale e candidata M5S alla presidenza di Regione Liguria, Alice Salvatore.

“Ora, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, come abbiamo più volte ricordato, è l’unica della nostra regione fra le quattordici Istituzioni Concertistico Orchestrali (ICO) d’Italia e nonostante ciò continua a essere mal pagata in barba all’eccellenza e all’innegabile professionalità dei suoi componenti: è quella che riceve infatti i finanziamenti più bassi”.

“Lo sfavillio del palco dell’Ariston cozza con la triste realtà delle professionalità umiliate: già l’anno scorso, con un’interpellanza dedicata, denunciammo il finanziamento ridicolo che la Regione Liguria stanzia annualmente alla Sinfonica di Sanremo. E denunciamo ancora perché questa maggioranza, indaffarata nella sua perenne campagna elettorale, sfila sorridente all’Ariston ma continua a ignorare il grido d’allarme dei musicisti”.

“Ebbene, martedì prossimo, in Consiglio regionale, chiederemo alla Regione come mai all’Orchestra Sinfonica di Sanremo si stanzi annualmente una cifra addirittura inferiore ai 150.000 euro che i dipendenti dell’orchestra hanno accettato di decurtarsi dal proprio compenso per garantire la sopravvivenza della Sinfonica. Chiederemo per quale motivo l’Orchestra di Sanremo, malgrado rappresenti un’eccellenza regionale, non goda di alcun finanziamento per la promozione fuori Regione della sua attività”.

“Ricordiamo che in altre Regioni italiane, le somme impiegate per valorizzare le orchestre sinfoniche sono di gran lunga superiori. La Regione Marche, ad esempio, che come noi ha un milione e mezzo di abitanti, stanzia più del triplo della Liguria. E che dire della Regione Abruzzo? Ha addirittura una popolazione inferiore rispetto a quella ligure (pari a un milione e trecentomila abitanti), eppure eroga il quadruplo della nostra Giunta regionale”.