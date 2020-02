La terza serata del Festival di Sanremo 2020, terminata dopo le 2 di notte, è stata vista da 9.836.000 spettatori per il 54.5% di share. Dal punto di vista dello share la terza serata è stata superiore sia ai tre Festival di Carlo Conti, sia ai due Festival di Claudio Baglioni.

“Sanremo Start” ha raccolto 11.591.000 spettatori netti per il 41.57% di share. La prima parte del Festival ha avuto 13.533.000 spettatori netti per il 53.62%, la seconda: 5.636.000 spettatori con il 57.17% di share.

Correlati