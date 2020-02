Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

L’Orchestra Ottovolante del Maestro Ottolini, che accompagnerà Gualazzi all’Ariston, ha tenuto una breve esibizione in Sala Stampa. Ecco il video:

Raphael Gualazzi, 38 anni, cantante e pianista nato a Urbino, ha vinto a Sanremo tra i Giovani nel 2011, ed ha poi gareggiato tra i Campioni nel 2013 e 2014, chiudendo in un’occasione al secondo posto. Nel 2011 rappresentò poi l’Italia all’Eurovision, a Dusseldorf in Germania, dopo la bellezza di 13 anni di assenza da parte del nostro paese. All’Ariston porta il ritmo travolgente di “Carioca”, canzone che rappresenta le persone che vivono alla giornata. Nel brano ci sono elementi di musica cubana ed atmosfere esotiche. Oggi, venerdì 7 febbraio, esce “Ho un piano”, il nuovo album di Gualazzi.

Ha vinto a Sanremo tra i Giovani nel 2011, ed ha poi gareggiato tra i Campioni nel 2013 e 2014, chiudendo in un’occasione al secondo posto