Rancore, 30enne rapper romano, il cui vero nome è Tarek Iurcich, ha padre croato e mamma egiziana. Esordisce quest’anno a Sanremo con il brano “Eden”. Nel Festival del 2019 era stato co-autore di “Argentovivo” con Daniele Silvestri. “Il brano affronta il tema della scelta ed è nato da un sogno in cui una mela rotolava dall’albero ripercorrendo la storia dell’umanità” spiega Rancore. “Il rap ascoltato in modo attivo può portare a vedere la realtà in un altro modo. Rompere le parole significa anche rompere le cose, consentendo di vedere oltre la quotidianità. Sono felice che il linguaggio del rap si sia ritagliato uno spazio importante al Festival di Sanremo. Un disco è un’esperienza importante perché dura tutta una vita, un po’ come un figlio. La mia speranza è che tra tre anni, ripensando all’esperienza odierna, io abbia la conferma di avere fatto la scelta giusta. In futuro mi piacerebbe guardarmi indietro e sorridere pensando alla mia partecipazione a Sanremo. In questi giorni sul palco non ho mai portato il cappuccio, ma non si sa mai. Nei miei concerti inserisco molti elementi teatrali e un giorno mi piacerebbe portare il mio spettacolo a teatro. La Cover con Dardust di ieri sera per me è stata molto emozionante” afferma il rapper.

