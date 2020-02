Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Il gruppo bergamasco dei Pinguini Tattici Nucleari, alla prima esperienza al Festival di Sanremo, è composto da Elio Biffi (25, tastierista), Nicola Buttafuoco (25, chitarrista), Matteo Locati (28, batterista), Lorenzo Pasini (25, chitarrista), Simone Pagani (28, bassista) e Riccardo Zanotti (25, cantante e autore dei brani). La band, che ha già pubblicato 4 album, è in gara tra i Campioni con il brano “Ringo Starr”: “Faceva parte dei Beatles, eppure era una figura spesso nell’ombra. A volte nell’ombra accadono cose straordinarie” spiegano. Il 7 febbraio uscirà un’edizione speciale del loro ultimo album “Fuori dall’hype”, con nuovi arrangiamenti e due inediti. Il 27 febbraio inizieranno il primo tour nei palasport che include due date al Forum di Assago, una delle quali già esaurita.

La band, che ha già pubblicato 4 album, è in gara tra i Campioni con il brano “Ringo Starr”