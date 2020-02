Tecla ha vinto il premio della Sala Stampa Radio Tv e web “Lucio Dalla”. Gli Eugenio in via di Gioia, con “Tsunami” hanno vinto il Premio della Critica “Mia Martini”.

Leo Gassmann con il 52,5% dei voti ha vinto nella categoria Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo, battendo in finale Tecla Insolia.

