Il gruppo de “Le Vibrazioni” è composto da Alessandro Deidda (44 anni, batterista), Francesco Sarcina (43, voce), Stefano Verderi (45, chitarrista) e Marco “Garrincha” Castellani (41, bassista).

E’ il terzo Festival per la band, il quarto per il leader Sarcina, che gareggiò da solista nel 2014, quando il gruppo era “in pausa”. La canzone “Dov’è” parla dei problemi quotidiani della vita “che ti mettono in ginocchio e tu devi imparare a rialzarti” spiegano “Le Vibrazioni”. Il 17 marzo prenderà il nuovo tour. “Le Vibrazioni” suoneranno i loro successi con un’orchestra diretta da Peppe Vessicchio. Nei prossimi mesi uscirà anche un nuovo album di inediti.

“Noi favoriti per il successo finale? Non ci sentiamo tali, facciamo gli scongiuri di rito. Siamo orgogliosi di essere diretti all’Ariston da Vessicchio, per noi è come una rockstar” dicono “Le Vibrazioni.

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"