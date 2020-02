Francesco Gabbani è l’unico cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due categorie principali (Nuove proposte e Campioni) in due anni di fila, nel 2016 e nel 2017. La canzone che porta quest’anno al Festival si intitola “Viceversa”. “Per due edizioni mi sono presentato in gara con brani ballerini, con un approccio poco “sanremese”. Ora mostro il mio lato più intimista ed emozionale. Voglio portare tutti a riflettere sull’individualismo” dice Gabbani. Ieri nella serata dei duetti l’artista di origine toscana ha cantato “L’italiano” di Toto Cutugno, vestito da astronauta. “Oggi canto due volte perché ieri sera ho cantato per ultimo e stasera sarò tra i primi” commenta, ridendo, Gabbani. Il 14 febbraio uscirà il suo nuovo album intitolato proprio “Viceversa”.

