Elodie Di Patrizi (Elodie), 29enne romana, giunta seconda ad “Amici” nel 2016, per la seconda volta in carriera partecipa al Festival di Sanremo. Nel 2017 aveva gareggiato con “Tutta colpa mia”. Il brano che porta in gara tra i Campioni “Andromeda” è stato scritto da Mahmood, vincitore un anno fa a Sanremo, e Dardust, con cui ha già realizzato la hit “Nero Bali” assieme Michele Bravi e Gué Pequeno. “Sono molto più consapevole rispetto a tre anni fa, so meglio a cosa sto andando incontro. Ora vivo elogi e critiche in modo molto più maturo. L’Arena di Verona ed il palco dell’Ariston sono molto simili. Sono due palcoscenici che spaventano ma che trasmettono un’enorme energia. Mi spiace che dal 2014 nessuna donna vinca Sanremo, magari però si tratta solo di una coincidenza” dice la cantante romana.

Elodie ha capito di voler fare la cantante quando ha sentito Noemi in gara a Sanremo. Il suo nuovo album “This is Elodie”, è disponibile a partire da oggi, venerdì 7 febbraio. “Ne sono orgogliosa: più che un disco è quello che sono adesso” dice.

