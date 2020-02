In via Padre Semeria a Sanremo altri tredici pini saranno abbattuti. Le radici hanno reso impraticabile un tratto di marciapiede tra i numeri civici 522 e 526 nella parte alta della strada che conduce a Coldirodi, con il risultato che i pedoni devono camminare sulla carreggiata. I pini saranno sostituiti con lecci, come avvenuti in altri punti di via Padre Semeria, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

