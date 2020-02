Poste Italiane comunica che gli Uffici Postali con sportello filatelico (per l’imperiese Diano Marina, in V.le G. Matteotti 38; Imperia Centro, in V.le G. Matteotti 155 e Sanremo, in Via Roma 158) saranno ora dotati di due nuovi bolli speciali: “FILATELIA” (a datario mobile) e “GIORNO DI EMISSIONE” (lineare, a inchiostro rosso). Quest’ ultimo utilizzabile solo nel giorno di emissione di un francobollo, ed esclusivamente in abbinamento con il bollo “FILATELIA”, a datario mobile.

