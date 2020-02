Imperia, Benedetta Cibrario presenta “Il rumore del mondo” domenica 9 febbraio

Un romanzo storico in cui il Risorgimento agisce da lente d’ingrandimento per il nostro tempo. La storia di Anne Bacon, figlia di un mercante di seta e sposa di un ufficiale piemontese, che scopre come conquistarsi un posto nella storia di un Paese non ancora nato