Nel girone A di serie D Bra-Sanremese, gara valida per la sesta giornata di ritorno di campionato, in programma domenica 9 febbraio allo stadio “Attilio Bravi” con inizio alle ore 15, sarà diretta da Fabrizio Pacella di Roma 2. I collaboratori di linea saranno Albi Kika di Pisa e Gabrio Pulcinelli di Siena.

