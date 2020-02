La Città di Bordighera sarà presente alla quarantesima edizione del Bit – Borsa Italiana del Turismo, in programma a Milano da domenica 9 a martedì 11 febbraio presso il quartiere fieristico Fieramilanocity.

La partecipazione, che avverrà con un desk nell’ambito dello stand dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”, consentirà l’incontro ed il confronto sia con il pubblico dei viaggiatori sia con il mondo professionale, a cui sarà riservato l’ingresso esclusivo alla manifestazione nei giorni di lunedì e martedì’.

“Dopo l’esperienza al Liguria Travel Show nello scorso ottobre, Bordighera esce dai confini regionali per presentarsi ad uno dei più grandi eventi dedicati al turismo: lo scorso anno sono stati registrati 43.000 visitatori in 3 giorni, 1.300 espositori, 1.500 buyer da 67 paesi e 1.900 giornalisti.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Una platea importante che rappresenta tutti gli operatori della filiera di settore, a cui desideriamo far conoscere la nostra Città e tutte le opportunità che offre: natura, architettura, arte, enogastronomia ed outdoor per rispondere ad una domanda sempre più esigente ed attenta al valore dell’esperienza proposta”.

L’Amministrazione Comunale sarà presente presso il desk con il Vice Sindaco Mauro Bozzarelli e gli Assessori Melina Rodà e Stefano Gnutti, oltre al personale dell’Ufficio Turismo.​