Lunedì 10 triplice appuntamento nell’Imperiese per la partenza dell’edizione 2020 dell’#Ancintour, che farà tappa nei Comuni di Diano Marina (ore 9), Taggia (ore 12) e Dolceacqua (ore 16).

Momenti di formazione, quesiti, approfondimenti, dibattiti. Verranno passati in rassegna i temi più attuali e d’interesse per gli enti locali: dai finanziamenti del Piano strade e le somme urgenze di Regione Liguria, ai contenuti dettagliati di Decreto fiscale, Legge di bilancio e Milleproroghe, ai fondi per gli investimenti nei comuni. E ancora, la finanza locale, con la nuova Imu, il nuovo Fondo di di solidarietà comunale, le delibere dell’Arera sulla Tari, la disciplina delle assunzioni, particolari focus sui piccoli comuni, la questione Anci sull’indennità dei sindaci, le nuove gestioni associate e i fondi emergenziali. Infine, l’impugnativa al prossimo Cal delle leggi lesive delle Autonomie locali.

Agli incontri, tenuti dal direttore Pierluigi Vinai con il supporto dello staff di ANCI Liguria, presenzieranno di volta in volta componenti dell’Ufficio di Presidenza in versione “itinerante”.



«Con immenso piacere ospitiamo a Diano Marina l’intera comunità dei Sindaci per l’avvio dei lunedì dell’Anci in tour – dichiara il vicepresidente di Anci Liguria Giacomo Chiappori, Sindaco di Diano – non entro nel merito delle difficoltà in cui versano le finanze degli enti locali, perché esprimono l’assenza della Politica con la p maiuscola. Le problematiche comunque emergeranno con forza nel corso dell’incontro, in cui daremo voce alle esigenze degli amministratori del golfo dianese».





«Gli incontri dimostrano come Anci sia presente e capillare in tutte le realtà del territorio – afferma il vicepresidente di Anci Liguria Fabio Natta, Sindaco di Cesio – È importante che vi partecipino gli addetti ai lavori, amministratori locali e tecnici, per poter essere sempre aggiornati ma anche per interloquire e raccogliere le esigenze che mutano di continuo».





«Una iniziativa lodevole dell’Anci per andare incontro ai comuni – commenta il Sindaco di Imperia Claudio Scajola, che presenzierà all’incontro di Taggia – Importante per lo scambio di esperienze, per informare sulle novità del rapporto dei comuni con lo Stato e con le Regioni e certamente anche per ascoltare i problemi degli amministratori locali».





«Un’attività di assistenza dell’Anci agli enti locali che si ripete dopo il successo della passata edizione estiva del tour – sottolinea il presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, Sindaco di Lucinasco – Un aiuto a livello operativo e di supporto soprattutto ai comuni più piccoli per rimanere sempre aggiornati e conoscere le opportunità a disposizione».