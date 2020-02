Il Comune di Triora offre la cittadinanza onoraria a Jennifer Lopez, invitandola a trasferirsi nel piccolo borgo medievale della valle Argentina. Il vicesindaco Giovanni Nicosia ha inviato una lettera alla show girl, prendendo spunto dalle parole di un’intervista, in cui aveva manifestato il sogno di vivere in Italia, in un tranquillo paese a misura d’uomo, con ottima qualità di vita, dove poter comprare il pane in bicicletta. “abbiamo pensato che Triora fosse il paese da te descritto Triora è … un luogo unico e meraviglioso, adatto proprio al cicloturismo in mountain bike ed è celebre anche il pane prodotto nel nostro paese”.

